com! professional trifft auf Professional System

Ab Oktober 2024 wird die Website von com! professional eingestellt. Doch wir haben eine großartige Alternative für Sie!

com! professional und Professional System bündeln ihre Stärken, um Ihnen zukünftig noch mehr relevante Inhalte und tiefgehende Einblicke zu bieten. Erfahren Sie hier mehr über unsere Mission und Vision zum Zusammenschluss.

Was bedeutet das für Sie?

Die Hefte der vergangenen Jahre von com! professional finden Sie nun im Professional System Shop. Als com-Abonnent können Sie Ihre bisherigen Zugangsdaten verwenden, um weiterhin digital auf die Ausgaben zuzugreifen.

Ihre com-Briefings sind weiterhin unter briefing.com-magazin.de verfügbar.

Der com-Newsletter wird nicht mehr versendet. Stattdessen laden wir Sie herzlich ein, unseren neuen “IT & AV Integration” Monthly Newsletter zu abonnieren. Melden Sie sich an und erhalten Sie spannende Einblicke in die Schnittstelle zwischen IT und Medientechnik – praxisnah und relevant für Ihre tägliche Arbeit! >> Hier anmelden!

Warum dieser Zusammenschluss?

Die digitale Transformation fordert eine stärkere Integration von IT und ProAV. Unsere Vision ist es, mit Professional System eine Plattform zu schaffen, die die Synergien zwischen beiden Welten sichtbar macht. IT ist heute ein wesentlicher Bestandteil der Medientechnik, und bei Professional System finden Sie relevante IT-Themen, die speziell auf die Schnittstellen zwischen IT und AV eingehen. Lesen Sie spannende Artikel hierzu auf unserer IT-Themenseite.

Was finden Sie bei Professional System?

Praxisnahe Case Studies zur IT- und AV-Integration

Detaillierte Analysen und Trends rund um IT, AV und die digitale Transformation

Spannende Inhalte, die Sie in Ihrer täglichen Arbeit unterstützen – speziell für IT-Entscheider und Medientechnik-Profis

Fragen?

Falls Sie Probleme beim Zugang zu den digitalisierten Ausgaben von com! professional haben oder weitere Informationen benötigen, steht unser Team Ihnen unter redaktion@professional-system.de zur Verfügung.